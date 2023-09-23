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Магнитные бури 23 сентября: что ждет украинцев сегодня

23 сентября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в сентябре 23.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 23 сентября, ожидается магнитная буря уровня G1. Однако, по прогнозу астросиноптиков, она будет слабой. На Солнце за сутки наблюдалась высокая активность — четыре вспышки С-класса и две вспышки класса М.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 сентября

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и престарелых, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — пишут астросиноптики.

Отмечается, что магнитное поле Земли сегодня будет от нестабильного уровня до незначительной бури. На Солнце есть возможность умеренной активности с возможными вспышками Х-класса.

Солнечная активность на 23 сентября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 41.
Прогноз магнитных бурь 23-27 сентября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь 23-27 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимые могут уберечься от воздействия магнитной бури

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Так что если у вас ухудшается самочувствие, в частности, вы чувствуете недомогание, слабость в теле, головную боль, а также ряд других проявлений плохого состояния, следовательно, вам нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Не пренебрегаете сном, поскольку он имеет большое значение в это время.
  • Максимально обогащайте свой рацион сезонными фруктами и овощами.
  • Помните о достаточном потреблении воды.
  • Снижайте потребление напитков с кофеином и алкоголем до минимума.
  • Не забывайте об активном отдыхе, который положительно отразится на вашем здоровье как морально, так и физически.
Женщина нездоровится вследствие воздействия магнитных бурь
Женщина больна вследствие воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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