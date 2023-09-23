Магнітні бурі у вересні 23.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 23 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 23 вересня, очікується магнітна буря рівня G1. Однак за прогнозом астросиноптиків, вона буде слабкою. На Сонці за добу спостерігалась висока активність — чотири спалахи С-класу та два спалахи класу М.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 23 вересня
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — пишуть астросиноптики.
Зазначається, що магнітне поле Землі сьогодні перебуватиме від нестабільного рівня до незначної бурі. На Сонці є ймовірність помірної активності з можливими спалахами Х-класу.
Сонячна активність на 23 вересня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 41.
Як метеозалежні можуть вберегтися від впливу магнітної бурі
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.
Тож якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:
- Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.
- Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.
- Пам'ятайте про достатнє споживання води.
- Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.
- Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.