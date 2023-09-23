Магнітні бурі у вересні 23.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 23 вересня, очікується магнітна буря рівня G1. Однак за прогнозом астросиноптиків, вона буде слабкою. На Сонці за добу спостерігалась висока активність — чотири спалахи С-класу та два спалахи класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 вересня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — пишуть астросиноптики.

Зазначається, що магнітне поле Землі сьогодні перебуватиме від нестабільного рівня до незначної бурі. На Сонці є ймовірність помірної активності з можливими спалахами Х-класу.

Сонячна активність на 23 вересня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 41.

Прогноз магнітних бур 23-27 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежні можуть вберегтися від впливу магнітної бурі

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Тож якщо у вас погіршується самопочуття, зокрема ви відчуваєте нездужання, слабкість у тілі, головний біль, а також низку інших проявів поганого стану, отже вам потрібно дотримуватися таких рекомендацій:

Не знехтуєте сном, оскільки він має велике значення в цей час.

Максимально збагачуйте свій раціон сезонними фруктами та овочами.

Пам'ятайте про достатнє споживання води.

Знижуйте споживання напоїв з кофеїном та алкоголем до мінімуму.

Не забувайте про активний відпочинок, який позитивно позначиться на вашому здоров'ї як морально, так і фізично.

Жінка нездужає внаслідок впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.