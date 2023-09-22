Магнитные бури в сентябре 22.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 22 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 22 сентября, существенная магнитная буря не предусмотрена. Хотя метеочувствительные люди могут ощутить влияние колебаний в 3 балла.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 22 сентября
Ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США для метеочувствительных и метеозависимых лиц на этот день, 22 сентября, не прогнозируют магнитных бурь.
Хотя и совершенно спокойным он тоже не будет. Ожидаются геомагнитные колебания в 3 — 4 балла.
Сайт Meteoagent также отмечает, что сегодня, 22 сентября, ожидается магнитная буря на низком уровне.
Магнитные бури — это колебание магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они могут оказывать негативное влияние на работу систем связи и человеческое здоровье.
Негативное влияние на здоровье людей
Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:
- держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
- запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
- вести здоровый образ жизни;
- правильно питаться;
- регулярно заниматься физическими упражнениями;
- отдыхать должным образом;
- использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
- применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.