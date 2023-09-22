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Магнитные бури 22 сентября: что ждет украинцев сегодня

22 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 22.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 22 сентября, существенная магнитная буря не предусмотрена. Хотя метеочувствительные люди могут ощутить влияние колебаний в 3 балла.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 22 сентября

Ученые Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США для метеочувствительных и метеозависимых лиц на этот день, 22 сентября, не прогнозируют магнитных бурь.

Хотя и совершенно спокойным он тоже не будет. Ожидаются геомагнитные колебания в 3 — 4 балла.

Магнитные бури 22 сентября

Сайт Meteoagent также отмечает, что сегодня, 22 сентября, ожидается магнитная буря на низком уровне.

Магнитные бури — это колебание магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Они могут оказывать негативное влияние на работу систем связи и человеческое здоровье.

Магнитные бури 22-30 сентября
Прогноз магнитных бурь на 22 — 30 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Негативное влияние на здоровье людей

Чтобы этот период прошел без серьезных потрясений и стресса, медики советуют заранее подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями лучше:

  • держать при себе аптечку с необходимым лекарством;
  • запастись витаминами и минералами, обогащенными магнием и кальцием, которые повышают устойчивость организма к стрессу;
  • вести здоровый образ жизни;
  • правильно питаться;
  • регулярно заниматься физическими упражнениями;
  • отдыхать должным образом;
  • использовать техники релаксации, такие как медитация, йога;
  • применять метод ароматерапии: подобрать приятные ароматы, например эфирные масла лаванды, ромашки или мяты.
Девушка страдает от головной боли
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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