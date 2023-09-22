Магнітні бурі у вересні 22.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 22 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 22 вересня, суттєвої магнітної бурі не передбачано. Хоча метеочутливі особи можуть відчути на собі вплив коливань у 3 бали.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 22 вересня
Вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США для метеочутливих і метеозалежних осіб на цей день, 22 вересня, магнітних бур не прогнозують.
Хоча і цілковито спокійним він теж не буде. Очікуються геомагнітні коливання у 3 — 4 бали.
Сайт Meteoagent також зазначає, що сьогодні, 22 вересня, очікується магнітна буря на низькому рівні.
Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Вони можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та людське здоров'я.
Негативний вплив на здоров'я людей
Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:
- тримати при собі аптечку з необхідними ліками;
- запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
- вести здоровий спосіб життя;
- правильно харчуватися;
- регулярно займатися фізичними вправами;
- відпочивати належним чином;
- використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
- застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.