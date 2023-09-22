Магнітні бурі у вересні 22.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 22 вересня, суттєвої магнітної бурі не передбачано. Хоча метеочутливі особи можуть відчути на собі вплив коливань у 3 бали.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 22 вересня

Вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США для метеочутливих і метеозалежних осіб на цей день, 22 вересня, магнітних бур не прогнозують.

Хоча і цілковито спокій­ним він теж не буде. Очікуються геомаг­нітні коливання у 3 — 4 бали.

Сайт Meteoagent також зазначає, що сьогодні, 22 вересня, очікується магнітна буря на низькому рівні.

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Вони можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та людське здоров'я.

Прогноз магнітних бур на 22 — 30 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Негативний вплив на здоров'я людей

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

тримати при собі аптечку з необхідними ліками;

запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;

вести здоровий спосіб життя;

правильно харчуватися;

регулярно займатися фізичними вправами;

відпочивати належним чином;

використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;

застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.