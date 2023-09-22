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Магнітні бурі 22 вересня: що чекає на українців сьогодні

22 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 22.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 22 вересня, суттєвої магнітної бурі не передбачано. Хоча метеочутливі особи можуть відчути на собі вплив коливань у 3 бали.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 22 вересня

Вчені Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США для метеочутливих і метеозалежних осіб на цей день, 22 вересня, магнітних бур не прогнозують.

Хоча і цілковито спокій­ним він теж не буде. Очікуються геомаг­нітні коливання у 3 — 4 бали.  

Магнітні бурі 22 вересня

Сайт Meteoagent також зазначає, що сьогодні, 22 вересня, очікується магнітна буря на низькому рівні. 

Магнітні бурі — це коливання магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Вони можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та людське здоров'я.

Магнітні бурі 22-30 вересня
Прогноз магнітних бур на 22 — 30 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Негативний вплив на здоров'я людей 

Аби цей період пройшов без серйозних потрясінь та стресу, медики радять заздалегідь підготуватись. Людям з хронічними захворюваннями краще:

  • тримати при собі аптечку з необхідними ліками;  
  • запастися вітамінами та мінералами, збагаченими магнієм та кальцієм, які підвищують стійкість організму до стресу;
  • вести здоровий спосіб життя;
  • правильно харчуватися;
  • регулярно займатися фізичними вправами; 
  • відпочивати належним чином; 
  • використовувати техніки релаксації, такі як медитація, йога;
  • застосовувати метод ароматерапії: підібрати приємні аромати, наприклад, ефірні олії лаванди, ромашки або м'яти.
Дівчина страждає від головного болю
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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