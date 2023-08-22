Магнитные бури 22 августа: что ждет украинцев сегодня

Женщина страдает от головных болей. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 22 августа, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 22 августа

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С4,35. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 22 августа:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 17.

Прогноз магнитных бурь на 22-30 августа 2023 года. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

Также мы сообщали, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.