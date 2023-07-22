Магнитные бури 22 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 22 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 22 июля, значительных магнитных бурь не предусматривается. В течение дня солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 22 июля
"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С9,7. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Сегодня магнитное поле вокруг нашей планеты будет меняться от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Погода на Солнце на 22 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 52.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:
- употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
- избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
- проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
- не забывайте регулярно проветривать помещение;
- избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
- перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.