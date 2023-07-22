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Магнитные бури 22 июля: что ждет украинцев сегодня

22 июля 2023 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 22 июля: симптомы и последствия
Девушка страдает головной болью. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 22 июля, значительных магнитных бурь не предусматривается. В течение дня солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 22 июля

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С9,7. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Сегодня магнитное поле вокруг нашей планеты будет меняться от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 22 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 52.
Магнитные бури 21 – 23 июля. Фото: Meteoagent

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:

  • употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
  • избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
  • проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
  • не забывайте регулярно проветривать помещение;
  • избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
  • перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

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