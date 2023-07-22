Магнітні бурі 22 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 22 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 22 липня, значних магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 22 липня
"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,7. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле навколо нашої планети буде змінюватися від спокійного до активного рівня. Також на Сонці є ймовірність спалахів класу М.
Погода на Сонці на 22 липня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 52.
Як захиститися від впливу магнітних бур
Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:
- вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
- уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
- проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;
- не забувайте регулярно провітрювати приміщення;
- уникайте стресових ситуацій та конфліктів;
- перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.