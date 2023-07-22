Магнітні бурі 22 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Сьогодні, 22 липня, значних магнітних бур не передбачається. Упродовж дня сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 22 липня

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С9,7. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле навколо нашої планети буде змінюватися від спокійного до активного рівня. Також на Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Погода на Сонці на 22 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 52.

Магнітні бурі 21 — 23 липня. Фото: Meteoagent

Як захиститися від впливу магнітних бур

Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:

вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;

уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;

проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;

не забувайте регулярно провітрювати приміщення;

уникайте стресових ситуацій та конфліктів;

перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.