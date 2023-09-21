Магнитные бури в сентябре 21.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 21 сентября, значительные магнитные бури не прогнозируются. За сутки солнечная активность была умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 21 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М4,09. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М4,09 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в прогнозе астросиноптиков.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет капризничать — от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце существует вероятность низкой активности с возможными вспышками класса М.

Солнечная активность на 21 сентября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 45.

Прогноз магнитных бурь на 21-25 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Какие симптомы преследуют метеозависимых во время магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют эксперты.

Вот некоторые возможные симптомы и последствия воздействия магнитных бурь:

головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;

головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;

возбуждение, тревога, раздражение.

Во избежание воздействия магнитных бурь врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий, а также вести здоровый образ жизни.

Девушка страдает от головной боли во время обучения. Фото: freepik.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.