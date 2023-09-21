Магнітні бурі у вересні 21.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 21 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 21 вересня, значних магнітних бур не прогнозується. Упродовж доби сонячна активність була помірного рівня.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 21 вересня
"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М4,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,09 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в прогнозі астросиноптиків.
Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети досі вередуватиме — від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами класу М.
Сонячна активність на 21 вересня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 45.
Які симптоми переслідують метеозалежних під час магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють експерти.
Ось деякі можливі симптоми та наслідки впливу магнітних бур:
- головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;
- запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;
- збудження, тривога, роздратування.
Щоб уникнути впливу магнітних бур, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль, а також вести здоровий спосіб життя.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.