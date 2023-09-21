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Магнітні бурі 21 вересня: що чекає на українців сьогодні

21 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 21.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 21 вересня, значних магнітних бур не прогнозується. Упродовж доби сонячна активність була помірного рівня.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 21 вересня

"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М4,09. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,09 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в прогнозі астросиноптиків.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети досі вередуватиме — від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами класу М.

Сонячна активність на 21 вересня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 45.
Прогноз магнітних бур на 21-25 вересня від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 21-25 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Які симптоми переслідують метеозалежних під час магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють експерти.

Ось деякі можливі симптоми та наслідки впливу магнітних бур:

  • головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;
  • запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;
  • збудження, тривога, роздратування.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль, а також вести здоровий спосіб життя.

Дівчина страждає від головного болю
Дівчина страждає від головного болю під час навчання. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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