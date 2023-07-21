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Магнитные бури 21 июля: что ждет украинцев сегодня

21 июля 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 21 июля: симптомы и последствия
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 21 июля, существенных магнитных бурь не предвидится. За сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 21 июля

"За последние сутки на Солнце произошло двенадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М3,81. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,81 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — рассказали астросиноптики.

Предполагается, что сегодня геомагнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. Сегодня на Солнце возможны вспышки X-класса, а также класса М.

Погода на Солнце на 21 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • количество солнечных пятен — 44.
Магнитные бури 20 – 22 июля. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь

Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.

Во время интенсивных магнитных бурь врач рекомендует достичь гармонии между профессиональной деятельностью и личной жизнью, избегать нервных переживаний, выделять время для общения с близкими и отдыхать.

Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.

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