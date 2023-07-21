Магнитные бури 21 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 21 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 21 июля, существенных магнитных бурь не предвидится. За сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 21 июля
"За последние сутки на Солнце произошло двенадцать вспышек класса С и одна вспышка класса М3,81. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М3,81 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — рассказали астросиноптики.
Предполагается, что сегодня геомагнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. Сегодня на Солнце возможны вспышки X-класса, а также класса М.
Погода на Солнце на 21 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- количество солнечных пятен — 44.
Как бороться с влиянием магнитных бурь
Чтобы не подвергаться воздействию магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
- проводить больше времени на свежем воздухе;
- предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
- прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай.
Во время интенсивных магнитных бурь врач рекомендует достичь гармонии между профессиональной деятельностью и личной жизнью, избегать нервных переживаний, выделять время для общения с близкими и отдыхать.
Напомним, что сильные магнитные бури оказывают большое влияние на метеозависимых людей. Поэтому важно понимать, как справиться с плохим самочувствием людям, очень зависимым от погоды, и что следует делать в дни магнитных бурь.