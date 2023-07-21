Магнітні бурі 21 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 21 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 21 липня, суттєвих магнітних бур не передбачається. Упродовж доби сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 21 липня
"За останню добу на Сонці відбулося дванадцять спалахів класу С і один спалах класу М3,81. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,81 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — розповіли астросиноптики.
Передбачається, що сьогодні геомагнітне поле Землі буде від спокійного до активного рівня. Сьогодні на Сонці можливі спалахи X-класу, а також — класу М.
Погода на Сонці на 21 липня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- кількість сонячних плям — 44.
Як боротися з впливом магнітних бур
Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
- проводити більше часу на свіжому повітрі;
- заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
- прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.
Під час інтенсивних магнітних бур лікар рекомендує досягнути гармонії між професійною діяльністю та особистим життям, уникати нервових переживань, виділяти час для спілкування з близькими й відповідно відпочивати.
Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.