Магнітні бурі 21 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Сьогодні, 21 липня, суттєвих магнітних бур не передбачається. Упродовж доби сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 21 липня

"За останню добу на Сонці відбулося дванадцять спалахів класу С і один спалах класу М3,81. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М3,81 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — розповіли астросиноптики.

Передбачається, що сьогодні геомагнітне поле Землі буде від спокійного до активного рівня. Сьогодні на Сонці можливі спалахи X-класу, а також — класу М.

Погода на Сонці на 21 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

кількість сонячних плям — 44.

Магнітні бурі 20 — 22 липня. Фото: Мeteoagent

Як боротися з впливом магнітних бур

Щоб не піддаватися впливу магнітних бур, слід дотримуватися таких рекомендацій:

знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;

проводити більше часу на свіжому повітрі;

заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;

прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай.

Під час інтенсивних магнітних бур лікар рекомендує досягнути гармонії між професійною діяльністю та особистим життям, уникати нервових переживань, виділяти час для спілкування з близькими й відповідно відпочивати.

Нагадаємо, що сильні магнітні бурі дуже впливають на метеозалежних людей. Тому важливо розуміти, як впоратися з поганим самопочуттям людям, які є дуже залежними від погоди, та що варто робити в дні магнітних бур.