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Магнитные бури 20 октября, что ждет украинцев сегодня

23 октября 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 23.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 23 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние сутки на Солнце произошли две вспышки класса В, максимальной из которых была вспышка класса В9,29.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 23 октября

По данным сайта Meteoprog, в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет очень низкой с вероятностью вспышек C-класса.

"На протяжении последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса В, максимальной из которых была вспышка класса В9,29. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 23 октября
Магнитные бури 23 октября. Фото: Мeteoagent

Солнечная активность на 23 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 10.
Магнитные бури 23-30 октября
Магнитные бури 23 — 30 октября. Фото: Мeteoagent

На магнитные бури реагирует около 75% населения по всему миру. При этом каждый человек по-разному реагирует на этапы протекания самой бури.

Во время геомагнитных бурь человек может испытывать следующие симптомы:

  • бессонница;
  • общее недомогание;
  • повышение или понижение давления;
  • головные боли и мигрень;
  • учащенное сердцебиение.
Девушка страдает головной болью
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, особенно во время магнитных бурь, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

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