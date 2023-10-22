Магнітні бурі у жовтні 22.10.2023 сьогодні — українців попереджають про небезпеку

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в неділю, 22 жовтня, накриють Землю на кілька днів. Їх оцінюють у 5 балів. За добу на Сонці відбулося два спалахи В-класу та три С-класу, максимальний із яких — С2,84.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними Meteoagent, Землю накриє магнітна буря, що протримається з 22 по 23 жовтня. Її оцінюють як високу сонячну активність із K-індексом 5, очікується сильний сонячний шторм.

Прогноз магнітних бур на 22-23 жовтня від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 22 жовтня, за прогнозом Meteoprog:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 12.

Прогноз магнітних бур на 22-26 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як відомо, К-індекс є показником, за допомогою якого вимірюються магнітні бурі.

К-індекс 5 свідчить про помірну геомагнітну бурю, яка може мати певний вплив на радіозв'язок на великих відстанях і викликати незначні зміни у магнітному полі Землі. Такі бурі можуть викликати невеликі збої у роботі радіоапаратури та супутників.

Як уберегтися від нищівного впливу магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Жінка нездужає через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Таким чином якщо ви відчуваєте один із таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, рекомендуємо вдатися до таких дій:

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

регулярно та правильно харчуватися;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

дотримуватися нормального режиму дня;

висипатися — спати не менше 7-8 годин;

більше гуляти й отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, особливо під час магнітних бур, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.