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Прогноз магнитных бурь на сегодня — украинцев предупреждают об опасности

22 октября 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 22.10.2023 сегодня — украинцев предупреждают об опасности
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури в воскресенье, 22 октября, накроют Землю на несколько дней. Их оценивают в 5 баллов. За сутки на Солнце произошло две вспышки В-класса и три С-класса, максимальная из которых — С2,84.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 22 октября

По данным Meteoagent, Землю накроет магнитная буря, которая продержится с 22 по 23 октября. Ее оценивают как высокую солнечную активность с K-индексом 5, ожидается сильный солнечный шторм.

Прогноз магнитных бурь на 22-23 октября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 22-23 октября от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 22 октября, по прогнозу Meteoprog:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 12.
Прогноз магнитных бурь на 22-26 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 22-26 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как известно, К-индекс является показателем, посредством которого измеряются магнитные бури.

К-индекс 5 свидетельствует об умеренной геомагнитной буре, которая может оказать определенное влияние на радиосвязь на больших расстояниях и вызвать незначительные изменения в магнитном поле Земли. Такие бури могут вызвать небольшие сбои в работе радиоаппаратуры и спутников.

Как уберечься от сокрушительного воздействия магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Женщина болен из-за влияния магнитных бурь
Женщина нездорова из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Таким образом, если вы испытываете один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, рекомендуем прибегнуть к таким действиям:

  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • регулярно и правильно питаться;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • соблюдать нормальный режим дня;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, особенно во время магнитных бурь, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

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