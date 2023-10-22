Магнитные бури в октябре 22.10.2023 сегодня — украинцев предупреждают об опасности

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в воскресенье, 22 октября, накроют Землю на несколько дней. Их оценивают в 5 баллов. За сутки на Солнце произошло две вспышки В-класса и три С-класса, максимальная из которых — С2,84.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 22 октября

По данным Meteoagent, Землю накроет магнитная буря, которая продержится с 22 по 23 октября. Ее оценивают как высокую солнечную активность с K-индексом 5, ожидается сильный солнечный шторм.

Прогноз магнитных бурь на 22-23 октября от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 22 октября, по прогнозу Meteoprog:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 5%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 12.

Прогноз магнитных бурь на 22-26 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как известно, К-индекс является показателем, посредством которого измеряются магнитные бури.

К-индекс 5 свидетельствует об умеренной геомагнитной буре, которая может оказать определенное влияние на радиосвязь на больших расстояниях и вызвать незначительные изменения в магнитном поле Земли. Такие бури могут вызвать небольшие сбои в работе радиоаппаратуры и спутников.

Как уберечься от сокрушительного воздействия магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Женщина нездорова из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Таким образом, если вы испытываете один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головные боли или головокружение, рекомендуем прибегнуть к таким действиям:

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

регулярно и правильно питаться;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

соблюдать нормальный режим дня;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов;

больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, особенно во время магнитных бурь, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.