Магнітні бурі у жовтні 23.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 23 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу В, максимальним з яких був спалах класу В9,29.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде дуже низькою із ймовірністю спалахів C-класу.

"Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу В, максимальним з яких був спалах класу В9,29. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 23 жовтня. Фото: Мeteoagent

Сонячна активність на 23 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 10.

Магнітні бурі 23 — 30 жовтня. Фото: Мeteoagent

На магнітні бурі реагує близько 75% населення в усьому світі. При цьому кожна людина по-різному реагує на етапи перебігу самої бурі.

Під час геомагнітних бур, людина може відчувати такі симптоми:

безсоння;

загальне нездужання;

підвищення або зниження тиску;

головний біль і мігрень;

прискорене серцебиття.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, особливо під час магнітних бур, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.