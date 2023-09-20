Магнитные бури в сентябре 20.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 20 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 20 сентября, Землю охватит мощная магнитная буря. Магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 20 сентября
Сообщается, что за последние сутки на Солнце произошли четырнадцать вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,89.
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,89 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 20 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 40.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Что не стоит делать во время магнитной бури
Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:
- употреблять алкоголь;
- жирную пищу;
- кофе и крепкий черный чай;
- не стоит перегружать организм в этот период,
- не нужно делать какие-либо серьезные дела;
- устраивать большие физические или умственные нагрузки.
Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.