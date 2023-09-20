Магнитные бури в сентябре 20.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 20 сентября, Землю охватит мощная магнитная буря. Магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Сообщается, что за последние сутки на Солнце произошли четырнадцать вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,89.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,89 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 20 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 40.

Прогноз магнитных бурь на 20 — 28 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:

употреблять алкоголь;

жирную пищу;

кофе и крепкий черный чай;

не стоит перегружать организм в этот период,

не нужно делать какие-либо серьезные дела;

устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.