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Магнитные бури 20 сентября: что ждет украинцев сегодня

20 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 20.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 20 сентября, Землю охватит мощная магнитная буря. Магнитосфера будет в возбужденном состоянии. Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 20 сентября

Сообщается, что за последние сутки на Солнце произошли четырнадцать вспышек класса С и две вспышки класса М, максимальной из которых была вспышка класса М1,89.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,89 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Магнитные бури 20 сентября

Солнечная активность на 20 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 40.
Магнитные бури 20-24 сентября
Прогноз магнитных бурь на 20 — 28 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.
Женщина страдает головной болью.
Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Что не стоит делать во время магнитной бури

Врачи собрали несколько рекомендаций, которые не нужно делать во время магнитной бури:

  • употреблять алкоголь;
  • жирную пищу;
  • кофе и крепкий черный чай;
  • не стоит перегружать организм в этот период,
  • не нужно делать какие-либо серьезные дела;
  • устраивать большие физические или умственные нагрузки.

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.

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