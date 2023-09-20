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Магнітні бурі 20 вересня: що чекає на українців сьогодні

20 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 20.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 20 вересня, Землю охопить потужна магнітна буря. Магнітосфера буде у збудженому стані. Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 20 вересня

Повідомляється, що за останню добу на Сонці відбулися чотирнадцять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,89.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,89 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 20 вересня

Сонячна активність на 20 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 40.
Магнітні бурі 20-24 вересня
Прогноз магнітних бур на 20 — 28 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Жінка страждає на головний біль.
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

  • вживати алкоголь;
  • жирну їжу;
  • каву та міцний чорний чай;
  • не варто перевантажувати організм у цей період,
  • не потрібно робити якісь серйозні справи;
  • влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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