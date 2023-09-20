Магнітні бурі у вересні 20.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 20 вересня, Землю охопить потужна магнітна буря. Магнітосфера буде у збудженому стані. Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 20 вересня

Повідомляється, що за останню добу на Сонці відбулися чотирнадцять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,89.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,89 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 20 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 40.

Прогноз магнітних бур на 20 — 28 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Що не варто робити під час магнітної бурі

Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:

вживати алкоголь;

жирну їжу;

каву та міцний чорний чай;

не варто перевантажувати організм у цей період,

не потрібно робити якісь серйозні справи;

влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.