Магнітні бурі у вересні 20.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 20 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 20 вересня, Землю охопить потужна магнітна буря. Магнітосфера буде у збудженому стані. Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 20 вересня
Повідомляється, що за останню добу на Сонці відбулися чотирнадцять спалахів класу С і два спалахи класу М, максимальним з яких був спалах класу М1,89.
"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,89 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 20 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 40.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Що не варто робити під час магнітної бурі
Лікарі зібрали кілька рекомендацій, що не потрібно робити під час магнітної бурі:
- вживати алкоголь;
- жирну їжу;
- каву та міцний чорний чай;
- не варто перевантажувати організм у цей період,
- не потрібно робити якісь серйозні справи;
- влаштовувати великі фізичні або розумові навантаження.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.