Магнитные бури 19 июня: к чему готовиться украинцам сегодня
Сегодня, 19 июня, не перестает "штормить" мощная магнитная буря. Она является одной из самых продолжительных и интенсивных в этом месяце, поскольку продлится три дня.
Об этом сообщает Мeteoagent.
Магнитные бури 19 июня
Так, сегодняшняя магнитная буря достаточно сильна и вероятно будет длиться до завтра, 20 июня. Это может повлиять на здоровье метеозависимых, людей с хроническими болезнями и представителей почтенного возраста.
Мощность этой магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, и ее влияние на геомагнитное поле Земли оценивается в 5 из 10 баллов.
Как защититься от магнитных бурь
Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:
- Употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
- избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
- проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
- не забывайте регулярно проветривать помещение;
- избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
- перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.
Напомним, что следующие несколько дней Землю накроет мощная затяжная магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев. Сколько будет продолжаться и как защититься от влияния геошторма, рассказываем дальше в материале.