Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце. Фото: google.com

Сегодня, 19 июня, не перестает "штормить" мощная магнитная буря. Она является одной из самых продолжительных и интенсивных в этом месяце, поскольку продлится три дня.

Об этом сообщает Мeteoagent.

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Магнитные бури 19 июня

Так, сегодняшняя магнитная буря достаточно сильна и вероятно будет длиться до завтра, 20 июня. Это может повлиять на здоровье метеозависимых, людей с хроническими болезнями и представителей почтенного возраста.

Мощность этой магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, и ее влияние на геомагнитное поле Земли оценивается в 5 из 10 баллов.

Магнитные бури 18-20 июня. Фото: Meteoagent

Как защититься от магнитных бурь

Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:

Употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

проводите как можно больше времени на открытом воздухе;

не забывайте регулярно проветривать помещение;

избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.

Напомним, что следующие несколько дней Землю накроет мощная затяжная магнитная буря, которая может сказаться на самочувствии и здоровье украинцев. Сколько будет продолжаться и как защититься от влияния геошторма, рассказываем дальше в материале.