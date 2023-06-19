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Магнітні бурі 19 червня: як вберегтися українцям

19 червня 2023 05:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 19 червня: як вберегтися українцям
Магнітні бурі, спричинені спалахами на Сонці. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 19 червня, не перестає "штормити" потужна магнітна буря. Вона є однією з найтриваліших та найінтенсивніших цього місяця, оскільки триватиме три дні.

Про це повідомляє Мeteoagent.

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Так, сьогоднішня магнітна буря доволі сильна і ймовірно триматиме до завтра, 20 червня. Це може вплинути на здоров'я метеозалежних, людей із хронічними хворобами та представників поважного віку.

Потужність цієї магнітної бурі, спричиненої спалахами на Сонці, і її вплив на геомагнітне поле Землі оцінюється в 5 балів із 10.

Магнітні бурі 18-20 червня. Фото: Meteoagent

Як захиститися від магнітних бурь

Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бурь на здоров'я:

  • вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
  • уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
  • проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;
  • не забувайте регулярно провітрювати приміщення;
  • уникайте стресових ситуацій та конфліктів;
  • перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.

Нагадаємо, що наступні кілька днів Землю накриє потужна затяжна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті та здоров'ї українців. Скільки триватиме та як захиститися від впливу геошторму, розповідаємо далі в матеріалі. 

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