Магнитные бури в сентябре 18.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 18 сентября, значительных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 18 сентября

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С3,73. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 18 — 24 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Солнечная активность на 18 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 26.

Прогноз магнитных бурь на 18 — 28 сентября 2023 года. Фото: Meteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Женщина страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, что в сентябре этого года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. Поэтому, чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, следует запомнить даты наибольшей солнечной активности.