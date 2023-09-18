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Магнітні бурі 18 вересня: що чекає на українців сьогодні

18 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 18.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 18 вересня, значних магнітних бур  не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 18 вересня

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,73. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі 18 вересня
Прогноз магнітних бур на 18 — 24 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Сонячна активність на 18 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 26.
Прогноз магнітних бур на 18 — 28 вересня 2023 року.
Прогноз магнітних бур на 18 — 28 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.
Жінка страждає на головний біль.
Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.

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