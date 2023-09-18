Магнітні бурі у вересні 18.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 18 вересня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 18 вересня, значних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 18 вересня
Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.
"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,73. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 18 вересня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 26.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.