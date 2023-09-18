Магнітні бурі у вересні 18.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 18 вересня, значних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 18 вересня

Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С3,73. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 18 — 24 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Сонячна активність на 18 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 26.

Прогноз магнітних бур на 18 — 28 вересня 2023 року. Фото: Meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Жінка страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що у вересні поточного року очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної потужності. Тому щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, слід запам’ятати дати найбільшої сонячної активності.