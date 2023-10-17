Магнитные бури в октябре 17.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури 17 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 17 октября, украинцам сильных магнитных бурь ждать не стоит. За сутки солнечная активность была низкой, а на Солнце произошла одна вспышка класса В9,1 и пять — класса С, из которых максимальная — С7,53.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 октября
Сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 17 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 25.
Стоит напомнить, что К-индекс измеряет силу возникающего после солнечной вспышки геомагнитного шторма с помощью шкалы от 0 до 9. К-индекс 2 указывает на низкую солнечную активность, которая почти не оказывает влияния на Землю.
Вспышки С-класса отличаются умеренными энергетическими выбросами и излучением, что порождает меньшие магнитные бури, чем вспышки M и X. Хотя вспышки класса C считаются менее опасными, они могут поразить земные коммуникационные системы и технологии.
Как метеозависимые могут уменьшить влияние магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают астросиноптики.
Во время магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:
- боль в животе;
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- обострение хронических заболеваний;
- нервозность и раздражительность;
- головокружение;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- бессонница.
Таким образом, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следуйте следующим советам:
- уменьшите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
- примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.
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