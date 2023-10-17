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Магнитные бури 17 октября: что ждет украинцев сегодня

17 октября 2023 07:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 17.10.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 17 октября, украинцам сильных магнитных бурь ждать не стоит. За сутки солнечная активность была низкой, а на Солнце произошла одна вспышка класса В9,1 и пять — класса С, из которых максимальная — С7,53.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 17 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 25.
Прогноз магнитных бурь на 17-21 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 17-21 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Стоит напомнить, что К-индекс измеряет силу возникающего после солнечной вспышки геомагнитного шторма с помощью шкалы от 0 до 9. К-индекс 2 указывает на низкую солнечную активность, которая почти не оказывает влияния на Землю.

Вспышки С-класса отличаются умеренными энергетическими выбросами и излучением, что порождает меньшие магнитные бури, чем вспышки M и X. Хотя вспышки класса C считаются менее опасными, они могут поразить земные коммуникационные системы и технологии.

Как метеозависимые могут уменьшить влияние магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают астросиноптики.

Во время магнитных бурь наблюдаются следующие симптомы:

  • боль в животе;
  • тошнота и рвота;
  • головная боль;
  • высокая температура;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • обострение хронических заболеваний;
  • нервозность и раздражительность;
  • головокружение;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • бессонница.
Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей
Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Таким образом, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следуйте следующим советам:

  • уменьшите потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
  • откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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