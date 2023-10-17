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Магнітні бурі 17 жовтня: що чекає на українців сьогодні

17 жовтня 2023 07:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 17.10.2023 сьогодні — що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 17 жовтня, українцям сильних магнітних бур чекати не варто. За добу сонячна активність була низькою, а на Сонці стався один спалах класу В9,1 і п'ять — класу С, із яких максимальний — С7,53.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 жовтня

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі буде від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Сонячна активність на 17 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 25.
Прогноз магнітних бур на 17-21 жовтня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 17-21 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Варто нагадати, що К-індекс вимірює силу геомагнітного шторму, що виникає після сонячного спалаху, за допомогою шкали від 0 до 9. К-індекс 2 вказує на низьку сонячну активність, яка майже не має впливу на Землю.

Спалахи С-класу відзначаються помірними енергетичними викидами й випромінюванням, що породжує менші магнітні бурі, ніж спалахи M і X. Хоча спалахи класу C вважаються менш небезпечними, вони все ж можуть вразити земні комунікаційні системи та технології.

Як метеозалежні можуть зменшити вплив магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають астросиноптики.

Під час магнітних бур спостерігаються такі симптоми:

  • біль у животі;
  • нудота і блювота;
  • головний біль;
  • висока температура;
  • підвищений або знижений тиск;
  • сонливість і слабкість;
  • загострення хронічних захворювань;
  • нервозність і дратівливість;
  • запаморочення;
  • біль у спині, м'язах та суглобах;
  • безсоння.
Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі
Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Таким чином, щоб зменшити вплив магнітних бур, дотримуйтесь таких порад:

  • зменшіть споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.

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