Магнитные бури 17 июля: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com

Сегодня, 17 июля, на Земле ожидается незначительная магнитная буря. За сутки солнечная активность была умеренного уровня, также на Солнце наблюдали семь вспышек С-класса и несколько вспышек класса М, наибольшая из которых — М2,1.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 17 июля

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отмечают астросиноптики.

Солнечная активность на 17 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 35.

Магнитные бури 16-18 июля. Фото: Мeteoagent

Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы. Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

Напомним, что со вчера, 16 июля, начинается длительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. То есть ее завершение следует ожидать 19 июля.