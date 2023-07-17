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Магнитные бури 17 июля: что ждет украинцев сегодня

17 июля 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 17 июля: симптомы и последствия
Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 17 июля, на Земле ожидается незначительная магнитная буря. За сутки солнечная активность была умеренного уровня, также на Солнце наблюдали семь вспышек С-класса и несколько вспышек класса М, наибольшая из которых — М2,1.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 17 июля

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отмечают астросиноптики.

Солнечная активность на 17 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 35.
Магнитные бури 16-18 июля. Фото: Мeteoagent

Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы. Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.

Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.

Напомним, что со вчера, 16 июля, начинается длительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. То есть ее завершение следует ожидать 19 июля.

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