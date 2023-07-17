Магнитные бури 17 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 17 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 17 июля, на Земле ожидается незначительная магнитная буря. За сутки солнечная активность была умеренного уровня, также на Солнце наблюдали семь вспышек С-класса и несколько вспышек класса М, наибольшая из которых — М2,1.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 17 июля
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — отмечают астросиноптики.
Солнечная активность на 17 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 35.
Воздействие магнитных бурь на здоровье и самочувствие
Некоторые люди могут испытывать физические и психологические изменения во время магнитных бурь. Это могут быть головные боли, расстройства сна, смены настроения, усталость, рассеянность и другие симптомы. Если вы ощущаете последствия магнитных бурь, рекомендуется отдыхать, релаксировать, обеспечить достаточный сон, заниматься физической активностью, питаться здоровой пищей и сохранять спокойствие.
Магнитные бури могут ощущать также и наши домашние питомцы. Важно, чтобы в этот период животные не переохлаждались и не перегревались, а также следить за их водным балансом и питанием.
Напомним, что со вчера, 16 июля, начинается длительная магнитная буря. Она продлится четыре дня. То есть ее завершение следует ожидать 19 июля.