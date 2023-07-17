Магнітні бурі 17 липня: симптоми та наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Сьогодні, 17 липня, на Землі очікується незначна магнітна буря. За добу сонячна активність була помірного рівня, також на Сонці спостерігали сім спалахів С-класу та кілька спалахів класу М, найбільший із яких — М2,1.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 17 липня

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — зазначають астросиноптики.

Сонячна активність на 17 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 35.

Магнітні бурі 16-18 липня. Фото: Мeteoagent

Вплив магнітних бур на здоров'я і самопочуття

Деякі люди можуть відчувати фізичні та психологічні зміни під час магнітних бур. Це можуть бути головні болі, розлади сну, зміни настрою, втома, розсіяність та інші симптоми. Якщо відчуваєте наслідки магнітних бур, рекомендується відпочивати, релаксувати, забезпечити достатній сон, займатися фізичною активністю, харчуватися здоровою їжею та зберігати спокій.

Магнітні бурі можуть відчувати також і наші домашні улюбленці. Важливо, щоб у цей період тварини не переохолоджувались і не перегрівалися, а також слід стежити за їхнім водним балансом та харчуванням.

Нагадаємо, що від вчора, 16 липня, починається тривала магнітна буря. Вона триватиме чотири дні. Тобто її завершення варто чекати 19 липня.