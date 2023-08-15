Магнитные бури сегодня, 15 августа: симптомы и последствия

Женщина страдает от влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 15 августа, не прогнозируется значительных магнитных бурь. Солнечная активность в течение суток была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 15 августа

"За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,13. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет на спокойном уровне. Есть вероятность низкой солнечной активности, а также на Солнце возможны вспышки М-класса.

Солнечная активность на 15 августа:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 30.

Прогноз магнитных бурь на 15-17 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:

не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;

пейте 1,5-2 л воды в день;

соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;

часто гуляйте по свежему воздуху;

не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;

уменьшите нагрузку на нервную систему;

делайте физические упражнения для тонуса мышц.

Женщина плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

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