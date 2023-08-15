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Магнитные бури 15 августа: что ждет украинцев сегодня

15 августа 2023 05:00
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Инна Буряк
редактор
Магнитные бури сегодня, 15 августа: симптомы и последствия
Женщина страдает от влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 15 августа, не прогнозируется значительных магнитных бурь. Солнечная активность в течение суток была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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"За последние сутки на Солнце произошло две вспышки класса С, максимальной из которых была вспышка класса С2,13. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет на спокойном уровне. Есть вероятность низкой солнечной активности, а также на Солнце возможны вспышки М-класса.

Солнечная активность на 15 августа:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 30.
Прогноз магнитных бурь на 15-17 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Как уменьшить влияние магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:

  • не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;
  • пейте 1,5-2 л воды в день;
  • соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;
  • часто гуляйте по свежему воздуху;
  • не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;
  • уменьшите нагрузку на нервную систему;
  • делайте физические упражнения для тонуса мышц.
Женщина плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

Напомним, что головная боль — это очень популярная проблема, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.

Также мы писали, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

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