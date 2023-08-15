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Магнітні бурі 15 серпня: що чекає на українців сьогодні

15 серпня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 15 серпня: симптоми і наслідки
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 15 серпня, не прогнозується значних магнітних бур. Сонячна активність упродовж доби була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 15 серпня

"За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,13. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі буде на спокійному рівні. Є ймовірність низької сонячної активності, також на Сонці можливі спалахи М-класу.

Сонячна активність на 15 серпня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 30.
Прогноз магнітних бур на 15-17 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent 

Як зменшити вплив магнітних бур

Щоб мінімізувати влив магнітних бур на своє здоров'я та самопочуття, дотримуйтесь таких порад:

  • не зловживайте жирною та смаженою їжею, алкоголем та курінням;
  • пийте 1,5-2 л води на день;
  • дотримуйтесь режиму дня, спіть не менш як 7 год на день;
  • часто гуляйте на свіжому повітрі;
  • не плануйте важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур;
  • зменште навантаження на нервову систему;
  • робіть фізичні вправи для тонусу м’язів.
Жінка погано почувається. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що  головний біль — це дуже популярна проблема, яку люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

Також ми писали, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.

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