Магнітні бурі сьогодні, 15 серпня: симптоми і наслідки

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 15 серпня, не прогнозується значних магнітних бур. Сонячна активність упродовж доби була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

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Магнітні бурі 15 серпня

"За останню добу на Сонці сталися два спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,13. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі буде на спокійному рівні. Є ймовірність низької сонячної активності, також на Сонці можливі спалахи М-класу.

Сонячна активність на 15 серпня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 30.

Прогноз магнітних бур на 15-17 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як зменшити вплив магнітних бур

Щоб мінімізувати влив магнітних бур на своє здоров'я та самопочуття, дотримуйтесь таких порад:

не зловживайте жирною та смаженою їжею, алкоголем та курінням;

пийте 1,5-2 л води на день;

дотримуйтесь режиму дня, спіть не менш як 7 год на день;

часто гуляйте на свіжому повітрі;

не плануйте важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур;

зменште навантаження на нервову систему;

робіть фізичні вправи для тонусу м’язів.

Жінка погано почувається. Фото: freepik.com

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