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Магнитные бури 14 октября: что ждет украинцев сегодня

14 октября 2023 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 14.10.2023 сегодня — что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 14 октября, мощных магнитных бурь украинцам ждать не стоит. За сутки солнечная активность была на низком уровне. Также на Солнце произошло четыре вспышки С-класса, максимальная из них — С3,04, что практически не оказывает влияния на нашу планету.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 октября

Отмечается, что магнитное поле Земли сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 14 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 37.
Прогноз магнитных бурь на 14-18 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 14-18 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Добавим, что К-индекс измеряет силу геомагнитного шторма после солнечной вспышки шкалой от 0 до 9. K-индекс 2 свидетельствует о низкой солнечной активности, что почти не влияет на Землю.

Вспышки класса C, хотя и считаются менее опасными, могут влиять на земные коммуникационные системы и технологии. Они характеризуются умеренными энергетическими выбросами и излучением, создавая меньшие магнитные бури, чем вспышки M и X.

Вспышки М-класса являются умеренно мощными вспышками и могут повлиять на работу спутников и электрических систем, но это влияние, как правило, не является серьезным, как в случае вспышек Х-класса.

Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Фото: NASA

Как метеозависимым защититься от воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Таким образом, чаще всего метеозависимые страдают от таких симптомов воздействия магнитных бурь:

  • головокружение;
  • боль в животе;
  • тошнота и рвота;
  • головная боль;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • высокая температура;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • бессонница;
  • обострение хронических заболеваний;
  • нервозность и раздражительность.
Девушка страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь
Девушка страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:

  • отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
  • отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности, есть проблемы с сердцем или давлением, не медлите и обратитесь к врачам.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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