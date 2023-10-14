Магнитные бури в октябре 14.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури 14 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 14 октября, мощных магнитных бурь украинцам ждать не стоит. За сутки солнечная активность была на низком уровне. Также на Солнце произошло четыре вспышки С-класса, максимальная из них — С3,04, что практически не оказывает влияния на нашу планету.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 14 октября
Отмечается, что магнитное поле Земли сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 14 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 37.
Добавим, что К-индекс измеряет силу геомагнитного шторма после солнечной вспышки шкалой от 0 до 9. K-индекс 2 свидетельствует о низкой солнечной активности, что почти не влияет на Землю.
Вспышки класса C, хотя и считаются менее опасными, могут влиять на земные коммуникационные системы и технологии. Они характеризуются умеренными энергетическими выбросами и излучением, создавая меньшие магнитные бури, чем вспышки M и X.
Вспышки М-класса являются умеренно мощными вспышками и могут повлиять на работу спутников и электрических систем, но это влияние, как правило, не является серьезным, как в случае вспышек Х-класса.
Как метеозависимым защититься от воздействия магнитных бурь
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.
Таким образом, чаще всего метеозависимые страдают от таких симптомов воздействия магнитных бурь:
- головокружение;
- боль в животе;
- тошнота и рвота;
- головная боль;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- высокая температура;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- бессонница;
- обострение хронических заболеваний;
- нервозность и раздражительность.
Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности, есть проблемы с сердцем или давлением, не медлите и обратитесь к врачам.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.
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