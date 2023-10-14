Магнитные бури в октябре 14.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 14 октября, мощных магнитных бурь украинцам ждать не стоит. За сутки солнечная активность была на низком уровне. Также на Солнце произошло четыре вспышки С-класса, максимальная из них — С3,04, что практически не оказывает влияния на нашу планету.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 14 октября

Отмечается, что магнитное поле Земли сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 14 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 37.

Прогноз магнитных бурь на 14-18 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Добавим, что К-индекс измеряет силу геомагнитного шторма после солнечной вспышки шкалой от 0 до 9. K-индекс 2 свидетельствует о низкой солнечной активности, что почти не влияет на Землю.

Вспышки класса C, хотя и считаются менее опасными, могут влиять на земные коммуникационные системы и технологии. Они характеризуются умеренными энергетическими выбросами и излучением, создавая меньшие магнитные бури, чем вспышки M и X.

Вспышки М-класса являются умеренно мощными вспышками и могут повлиять на работу спутников и электрических систем, но это влияние, как правило, не является серьезным, как в случае вспышек Х-класса.

Вспышка на Солнце. Фото: NASA

Как метеозависимым защититься от воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Таким образом, чаще всего метеозависимые страдают от таких симптомов воздействия магнитных бурь:

головокружение;

боль в животе;

тошнота и рвота;

головная боль;

боли в спине, мышцах и суставах;

высокая температура;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

бессонница;

обострение хронических заболеваний;

нервозность и раздражительность.

Девушка страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь и не страдать симптомами, врачи рекомендуют:

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности, есть проблемы с сердцем или давлением, не медлите и обратитесь к врачам.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.