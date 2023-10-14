Магнітні бурі у жовтні 14.10.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 14 жовтня, потужних магнітних бур українцям очікувати не варто. За добу сонячна активність була на низькому рівні. Також на Сонці сталося чотири спалахи С-класу, максимальний із них — С3,04, що практично не має впливу на нашу планету.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 14 жовтня

Зазначається, що магнітне поле Землі сьогодні перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності із можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 14 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 37.

Прогноз магнітних бур на 14-18 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Додамо, що К-індекс вимірює силу геомагнітного шторму після сонячного спалаху шкалою від 0 до 9. K-індекс 2 свідчить про низьку сонячну активність, що майже не впливає на Землю.

Спалахи класу C, хоч і вважаються менш небезпечними, все ж можуть впливати на земні комунікаційні системи та технології. Вони характеризуються помірними енергетичними викидами й випромінюванням, створюючи менші магнітні бурі, ніж спалахи M і X.

Спалахи М-класу є помірно потужними спалахами й можуть вплинути на роботу супутників і електричних систем, але цей вплив, як правило, не є серйозним, як у випадку спалахів Х-класу.

Спалах на Сонці. Фото: NASA

Як метеозалежним захиститися від впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Таким чином найчастіше метеозалежні страждають від таких симптомів впливу магнітних бур:

запаморочення;

біль у животі;

нудота і блювота;

головний біль;

біль у спині, м'язах та суглобах;

висока температура;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

безсоння;

загострення хронічних захворювань;

нервозність і дратівливість.

Дівчина страждає від мігрені через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Щоб уникнути негативних наслідків магнітних бур та не страждати від симптомів, лікарі рекомендують:

відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, не зволікайте й зверніться до лікарів.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.