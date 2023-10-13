Магнитные бури в октябре 13.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 13 октября, сильная магнитная буря не ожидается, за день солнечная активность находилась на умеренном уровне. Также за сутки на Солнце произошло семь вспышек С-класса и одна вспышка класса М1,11.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 октября

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,11 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 13 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 49.

Прогноз магнитных бурь на 13-17 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как известно, K-индекс указывает на силу геомагнитного шторма, возникающего после вспышки на Солнце, и измеряется на шкале от 0 до 9. K-индекс 2 означает, что солнечная активность очень слаба и почти не влияет на Землю.

В свою очередь вспышки С-класса являются одними из наименее опасных вспышек, но они все равно могут оказать влияние на коммуникационные системы и технологии на Земле. Также эти вспышки отличаются умеренными выбросами энергии и излучением и являются меньшими магнитными бурями, чем вспышки большего класса, такие как вспышки M и X.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают специалисты.

Таким образом метеозависимые люди могут страдать от таких симптомов воздействия магнитных бурь:

Боль в голове и мигрени.

Быстрое сердцебиение.

Слабость и недомогание.

Повышение или понижение артериального давления.

Сонливость или наоборот бессонница.

Женщина страдает от мигрени из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Поэтому для того, чтобы защититься от последствий воздействия магнитных бурь и не мучиться от симптомов, врачи рекомендуют:

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;

проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Однако, если симптомы слишком донимают и есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.