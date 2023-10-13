Магнитные бури в октябре 13.10.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури 13 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 13 октября, сильная магнитная буря не ожидается, за день солнечная активность находилась на умеренном уровне. Также за сутки на Солнце произошло семь вспышек С-класса и одна вспышка класса М1,11.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 октября
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,11 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до активного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 13 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 49.
Как известно, K-индекс указывает на силу геомагнитного шторма, возникающего после вспышки на Солнце, и измеряется на шкале от 0 до 9. K-индекс 2 означает, что солнечная активность очень слаба и почти не влияет на Землю.
В свою очередь вспышки С-класса являются одними из наименее опасных вспышек, но они все равно могут оказать влияние на коммуникационные системы и технологии на Земле. Также эти вспышки отличаются умеренными выбросами энергии и излучением и являются меньшими магнитными бурями, чем вспышки большего класса, такие как вспышки M и X.
Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — отмечают специалисты.
Таким образом метеозависимые люди могут страдать от таких симптомов воздействия магнитных бурь:
- Боль в голове и мигрени.
- Быстрое сердцебиение.
- Слабость и недомогание.
- Повышение или понижение артериального давления.
- Сонливость или наоборот бессонница.
Поэтому для того, чтобы защититься от последствий воздействия магнитных бурь и не мучиться от симптомов, врачи рекомендуют:
- уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
- отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пить воду, зеленый чай и компоты;
- отказаться от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
- проводить больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
- принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.
Однако, если симптомы слишком донимают и есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.