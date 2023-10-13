Магнітні бурі у жовтні 13.10.2023 сьогодні — що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 13 жовтня, сильна магнітна буря не очікується, за день сонячна активність перебувала на помірному рівні. Також за добу на Сонці сталося сім спалахів С-класу та один спалах класу М1,11.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 жовтня

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,11 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до активного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 13 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 49.

Прогноз магнітних бур на 13-17 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як відомо, K-індекс вказує на силу геомагнітного шторму, який виникає після спалаху на Сонці, та вимірюється на шкалі від 0 до 9. K-індекс 2 означає, що сонячна активність дуже слабка і майже не має впливу на Землю.

Своєю чергою спалахи С-класу є одними з найменш небезпечних спалахів, але вони однаково можуть мати вплив на комунікаційні системи та технології на Землі. Також ці спалахи відзначаються помірними викидами енергії й випромінюванням, і є меншими магнітними бурями, ніж спалахи більшого класу, такі як спалахи M і X.

Як захиститися від впливу магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — зазначають фахівці.

Таким чином метеозалежні люди можуть страждати від таких симптомів впливу магнітних бур:

Біль у голові та мігрені.

Швидке серцебиття.

Слабкість та нездужання.

Підвищення або зниження артеріального тиску.

Сонливість або ж навпаки безсоння.

Жінка страждає від мігрені через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Тому для того, щоб захиститися від наслідків впливу магнітних бур і не мучитися від симптомів, лікарі рекомендують:

зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

відмовитись від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пити воду, зелений чай та компоти;

відмовитись від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

проводити більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Однак, якщо симптоми занадто дошкуляють і є проблеми з серцем чи тиском, варто звернутися до лікарів.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.