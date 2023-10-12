Магнитные бури в октябре 12.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 12 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,35.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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По данным сайта Meteoprog, в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"На Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,35. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,35 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 12 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 43.

Магнитные бури 12 — 21 октября. Фото: Мeteoagent

Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.