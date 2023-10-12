Магнитные бури в октябре 12.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 12 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 12 октября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,35.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 12 октября
По данным сайта Meteoprog, в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"На Солнце произошло семь вспышек класса С и одна вспышка класса М2,35. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,35 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 12 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 43.
Врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:
- тошнота и рвота;
- повышенная чувствительность к свету;
- сонливость и апатия;
- головокружение,
- онемение лица и шеи;
- звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
- боль в одной или обеих висках.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.