Магнітні бурі у жовтні 11.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 11 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М1,61.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"На Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М1,61. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,61 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 11 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 48.

Магнітні бурі 11 — 17 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Симптоми впливу магнітної бурі:

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань;

порушення сну;

пригнічений настрій.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.