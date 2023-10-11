Магнітні бурі у жовтні 11.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 11 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 11 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М1,61.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 11 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.
"На Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М1,61. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,61 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 11 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 48.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Симптоми впливу магнітної бурі:
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань;
- порушення сну;
- пригнічений настрій.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.