Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 11 жовтня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 11 жовтня: що чекає на українців сьогодні

11 жовтня 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 11.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 11 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М1,61.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 11 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів класу M.

"На Сонці відбулося десять спалахів класу С і один спалах класу М1,61. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,61 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Магнітні бурі на 11 жовтня

Сонячна активність на 11 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 48.
Магнітні бурі на 11 жовтня
Магнітні бурі 11 — 17 жовтня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. 

Симптоми впливу магнітної бурі: 

  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій.
Дівчина страждає на головний біль
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз