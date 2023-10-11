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Магнитные бури 11 октября: что ждет украинцев сегодня

11 октября 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в октябре 11.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 11 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,61.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 11 октября

По данным сайта Meteoprog, в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"На Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,61. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,61 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Магнитные бури на 11 октября

Солнечная активность на 11 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 48.
Магнитные бури на 11 октября
Магнитные бури 11 — 17 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Симптомы воздействия магнитной бури:

  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение.
Девушка страдает головной болью
Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.

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