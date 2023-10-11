Магнитные бури в октябре 11.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 11 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 11 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,61.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 11 октября
По данным сайта Meteoprog, в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.
"На Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,61. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,61 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 11 октября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 48.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Симптомы воздействия магнитной бури:
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний;
- нарушение сна;
- подавленное настроение.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.