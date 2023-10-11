Магнитные бури в октябре 11.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 11 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,61.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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По данным сайта Meteoprog, в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет низкой с вероятностью вспышек класса M.

"На Солнце произошло десять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,61. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,61 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 11 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 48.

Магнитные бури 11 — 17 октября. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Симптомы воздействия магнитной бури:

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний;

нарушение сна;

подавленное настроение.

Девушка страдает головной болью. Фото: depositphotos.com

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.