Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 12 жовтня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 12 жовтня: що чекає на українців сьогодні

12 жовтня 2023 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у жовтні 12.10.2023 сьогодні: що чекає на українців
Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 12 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М2,35.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 12 жовтня

За даними сайту Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"На Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М2,35. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,35 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні. 

Магнітні бурі на 12 жовтня

Сонячна активність на 12 жовтня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 43.
Магнітні бурі 12 жовтня
Магнітні бурі 12 — 21 жовтня. Фото: Мeteoagent

Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  • нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення,
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.
Дівчина страждає на головний біль
Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз