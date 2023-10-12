Магнітні бурі у жовтні 12.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Магнітні бурі 12 жовтня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 12 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М2,35.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 12 жовтня
За даними сайту Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.
"На Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М2,35. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,35 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 12 жовтня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 43.
Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:
- нудота та блювота;
- підвищена чутливість до світла;
- сонливість і апатія;
- запаморочення,
- оніміння обличчя та шиї;
- дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
- біль в одній або обох скронях.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.