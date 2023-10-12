Магнітні бурі у жовтні 12.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 12 жовтня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому істотних магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М2,35.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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За даними сайту Meteoprog, у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"На Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М2,35. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,35 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 12 жовтня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 43.

Магнітні бурі 12 — 21 жовтня. Фото: Мeteoagent

Лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

нудота та блювота;

підвищена чутливість до світла;

сонливість і апатія;

запаморочення,

оніміння обличчя та шиї;

дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;

біль в одній або обох скронях.

Дівчина страждає на головний біль. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.