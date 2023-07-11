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Магнитные бури 11 июля: что ждет украинцев сегодня

11 июля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури 11 июля: симптомы и последствия
Девушка страдает головной болью. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 11 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Предполагается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М2,36. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,36 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 11 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 57.
Магнитные бури 12 — 15 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Следующую мощную магнитную бурю люди почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и мощная — к К-индексу 5.

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