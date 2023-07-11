Магнитные бури 11 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 11 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 11 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 11 июля
Предполагается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М2,36. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,36 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 11 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 57.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Следующую мощную магнитную бурю люди почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и мощная — к К-индексу 5.