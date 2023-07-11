Магнитные бури 11 июля: симптомы и последствия

Девушка страдает головной болью. Фото: Google

Сегодня, 11 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 11 июля

Предполагается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М2,36. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,36 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 11 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 57.

Магнитные бури 12 — 15 июля. Фото: Мeteoagent

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей.

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Напомним, второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. Следующую мощную магнитную бурю люди почувствуют с 12-13 июля. Эта буря будет затяжная и мощная — к К-индексу 5.