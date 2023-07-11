Магнітні бурі 11 липня: симптоми та наслідки

Дівчина страждає на головний біль. Фото: Google

Сьогодні, 11 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 11 липня

Передбачається, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу.

"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М2,36. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,36 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 11 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 57.

Магнітні бурі 12 — 15 липня. Фото: Мeteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми:

головний біль;

запаморочення;

швидка втомлюваність;

сонливість;

порушення сну;

пригнічений настрій;

апатія;

тривога;

дратівливість;

підвищення чи зниження артеріального тиску;

біль у суглобах;

загострення хронічних захворювань.

Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Наступну потужну магнітну бурю люди відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і потужна — до К-індексу 5.