Магнітні бурі 11 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 11 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 11 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 11 липня
Передбачається, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу.
"За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М2,36. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,36 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.
Сонячна активність на 11 липня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 57.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей.
Найчастіше спостерігаються такі симптоми:
- головний біль;
- запаморочення;
- швидка втомлюваність;
- сонливість;
- порушення сну;
- пригнічений настрій;
- апатія;
- тривога;
- дратівливість;
- підвищення чи зниження артеріального тиску;
- біль у суглобах;
- загострення хронічних захворювань.
Нагадаємо, другий літній місяць принесе кілька потужних хвиль, які відчуватимуть не тільки метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями. Наступну потужну магнітну бурю люди відчують із 12-13 липня. Ця буря буде затяжна і потужна — до К-індексу 5.