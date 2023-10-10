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Магнитные бури 10 октября: что ждет украинцев сегодня

10 октября 2023 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в октябре 10.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Женщина страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 10 октября, мощная магнитная буря не прогнозируется. За сутки на Солнце наблюдалась умеренная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 10 октября

"За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С6,49. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.

Прогноз магнитных бурь на 10-14 октября от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 10-14 октября от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 10 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • количество солнечных пятен — 53.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

  • Головная боль и мигрень.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Бессонница.
  • Общее недомогание.
  • Повышение или понижение давления.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам. К магнитным бурям следует подготовиться раньше времени. Медики советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Женщина страдает от мигрени из-за воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от мигрени из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.

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