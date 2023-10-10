Магнитные бури в октябре 10.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 10 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 10 октября, мощная магнитная буря не прогнозируется. За сутки на Солнце наблюдалась умеренная активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 10 октября
"За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С6,49. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что сегодня магнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть возможность вспышек М-класса.
Солнечная активность на 10 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 53.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.
Во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:
- Головная боль и мигрень.
- Учащенное сердцебиение.
- Бессонница.
- Общее недомогание.
- Повышение или понижение давления.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам. К магнитным бурям следует подготовиться раньше времени. Медики советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.
Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды. Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.
Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувстве метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ждать — в материале Новини.LIVE.