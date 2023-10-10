Магнітні бурі у жовтні 10.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Жінка страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 10 жовтня, потужна магнітна буря не прогнозується. За добу на Сонці спостерігалась помірна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 жовтня

"За останню добу на Сонці відбулося 10 спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С6,49. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні магнітне поле нашої планети перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність спалахів М-класу.

Прогноз магнітних бур на 10-14 жовтня від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 10 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 53.

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Під час магнітних бур можуть бути такі симптоми:

Головний біль і мігрень.

Прискорене серцебиття.

Безсоння.

Загальне нездужання.

Підвищення або зниження тиску.

Щобільше, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів. До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Медики радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю.

Жінка страждає від мігрені через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води. Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.