Магнітні бурі у вересні 10.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Девушка страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 10 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 10 сентября

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло десять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,47. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 10 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 65.

Магнитные бури 10 — 20 сентября. 2023 года. Фото: Мeteoagent

Сильные бури могут повлиять на самочувствие людей. Особенно метеозависимых и имеющих хронические болезни.

Симптомы воздействия магнитной бури

Головная боль, головокружение, приступы мигрени.

Прыжки артериального давления, нарушение сердечного ритма.

Проблемы с желудком — отсутствие аппетита, тошнота, нарушение пищеварения.

Слабость, сонливость, упадок сил, апатия.

Бессонница или повышенная сонливость.

Раздражительность, агрессия, чрезмерная эмоциональность, повышенная тревожность.

Обострение психических и психологических проблем.

Обострение хронических болезней.

Боль в мышцах, в местах старых переломов.

Девушка страдает от магнитной бури. Фото: depositphotos.com

Напомним, что некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.