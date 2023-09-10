Магнітні бурі у вересні 10.09.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Сьогодні, 10 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 10 вересня

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня.

"За останню добу на Сонці відбулося десять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,47. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність на 10 вересня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 65.

Магнітні бурі 10 — 20 вересня. 2023 року. Фото: Мeteoagent

Сильні бурі можуть вплинути на самопочуття людей. Особливо метеозалежних та тих, хто має хронічні хвороби.

Симптоми впливу магнітної бурі

Головний біль, запаморочення, напади мігрені.

Стрибки артеріального тиску, порушення серцевого ритму.

Проблеми зі шлунком — відсутність апетиту, нудота, порушення травлення.

Слабкість, сонливість, занепад сил, апатія.

Безсоння чи підвищена сонливість.

Дратівливість, агресія, надмірна емоційність, підвищена тривожність.

Загострення психічних та психологічних проблем.

Загострення хронічних захворювань.

Біль у м'язах, у місцях старих переломів.

Дівчина страждає від магнітної бурі. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що деякі люди, особливо в час магнітних бур, стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.