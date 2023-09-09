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Магнітні бурі 9 вересня: що чекає на українців сьогодні

9 вересня 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнітні бурі у вересні 09.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Дівчина страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 9 вересня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 9 вересня

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С та один спалах класу М2,12. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М2,12 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі", — йдеться в повідомленні.

магнітні бурі 9 вересня

Сонячна активність на 9 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 55.
магнітні бурі 9 -19 вересня
Прогноз магнітних бур на 9 — 19 вересня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Найчастіше спостерігаються такі симптоми: 

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • швидка втомлюваність;
  • сонливість;
  • порушення сну;
  • пригнічений настрій;
  • апатія;
  • тривога;
  • дратівливість;
  • підвищення чи зниження артеріального тиску;
  • біль у суглобах;
  • загострення хронічних захворювань.

Також лікарі зазначають, що метеорологічні головні болі схожі на типовий головний біль або мігрень, але мають додаткові симптоми:

  • нудота та блювота;
  • підвищена чутливість до світла;
  • сонливість і апатія;
  • запаморочення,
  • оніміння обличчя та шиї;
  • дзвін у вухах, шум у голові, темрява, "хмари" в очах;
  • біль в одній або обох скронях.
Жінка страждає від впливу магнітних бур
Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: depositphotos.com

Нагадаємо, що деякі люди, особливо в час магнітних бур, стикаються з проблемами зі сном, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

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