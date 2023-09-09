Магнитные бури в сентябре 09.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Сегодня, 9 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М2,12. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,12 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 9 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 55.

Прогноз магнитных бурь на 9 — 19 сентября 2023 года. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

быстрая утомляемость;

сонливость;

нарушение сна;

подавленное настроение;

апатия;

тревога;

раздражительность;

повышение или понижение артериального давления;

боль в суставах;

обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

тошнота и рвота;

повышенная чувствительность к свету;

сонливость и апатия;

головокружение,

онемение лица и шеи;

звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;

боль в одной или обеих висках.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, что некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.