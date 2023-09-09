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Магнитные бури 9 сентября: что ждет украинцев сегодня

9 сентября 2023 05:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Магнитные бури в сентябре 09.09.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 9 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М2,12. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,12 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.

магнитные бури 9 сентября

Солнечная активность на 9 сентября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 55.
магнитные бури 9 –19 сентября
Прогноз магнитных бурь на 9 — 19 сентября 2023 года. Фото: Мeteoagent

Чаще наблюдаются следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • быстрая утомляемость;
  • сонливость;
  • нарушение сна;
  • подавленное настроение;
  • апатия;
  • тревога;
  • раздражительность;
  • повышение или понижение артериального давления;
  • боль в суставах;
  • обострение хронических заболеваний.

Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:

  • тошнота и рвота;
  • повышенная чувствительность к свету;
  • сонливость и апатия;
  • головокружение,
  • онемение лица и шеи;
  • звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
  • боль в одной или обеих висках.
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: depositphotos.com

Напомним, что некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

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