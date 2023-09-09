Магнитные бури в сентябре 09.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 9 сентября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 9 сентября, существенных магнитных бурь не ожидается. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 9 сентября
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"За последние сутки на Солнце произошло четыре вспышки класса С и одна вспышка класса М2,12. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М2,12 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 9 сентября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 55.
Чаще наблюдаются следующие симптомы:
- головная боль;
- головокружение;
- быстрая утомляемость;
- сонливость;
- нарушение сна;
- подавленное настроение;
- апатия;
- тревога;
- раздражительность;
- повышение или понижение артериального давления;
- боль в суставах;
- обострение хронических заболеваний.
Также врачи отмечают, что метеорологические головные боли похожи на типичную головную боль или мигрень, но имеют дополнительные симптомы:
- тошнота и рвота;
- повышенная чувствительность к свету;
- сонливость и апатия;
- головокружение,
- онемение лица и шеи;
- звон в ушах, шум в голове, тьма, "облака" в глазах;
- боль в одной или обеих висках.
Напомним, что некоторые люди, особенно во время магнитных бурь, сталкиваются с проблемами со сном, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.