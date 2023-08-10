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Магнитные бури 10 августа: что ждет украинцев сегодня

10 августа 2023 00:10
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Инна Буряк
редактор
Магнитные бури сегодня, 10 августа: как бороться с последствиями
У девушки кружится голова. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 10 августа, магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до активного уровня, однако значительные магнитные бури не прогнозируются. В сутки солнечная активность была на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.

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Магнитные бури 10 августа

"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,79. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Также сегодня на Солнце есть вероятность вспышек класса Х.

Погода на Солнце на 10 августа:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 28.
Прогноз магнитных бурь на 8-10 августа 2023г. Фото: Мeteoagent

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:

  • не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;
  • пейте 1,5-2 л воды в день;
  • соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;
  • часто гуляйте на свежем воздухе;
  • не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;
  • уменьшите нагрузку на нервную систему;
  • делайте физические упражнения для тонуса мышц.

Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

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