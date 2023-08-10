Магнитные бури сегодня, 10 августа: как бороться с последствиями

Магнитные бури 10 августа: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 10 августа, магнитное поле вокруг Земли будет от спокойного до активного уровня, однако значительные магнитные бури не прогнозируются. В сутки солнечная активность была на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях за сегодня.
Магнитные бури 10 августа
"За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С8,79. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.
Также сегодня на Солнце есть вероятность вспышек класса Х.
Погода на Солнце на 10 августа:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 28.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:
- не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;
- пейте 1,5-2 л воды в день;
- соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;
- часто гуляйте на свежем воздухе;
- не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;
- уменьшите нагрузку на нервную систему;
- делайте физические упражнения для тонуса мышц.
Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.