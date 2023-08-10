Магнітні бурі сьогодні, 10 серпня: як боротися з наслідками

У дівчини паморочиться в голові. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 10 серпня, магнітне поле навколо Землі буде від спокійного до активного рівня, однак значних магнітних бур не прогнозується. За добу сонячна активність була на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі за сьогодні.

Читайте також:

Магнітні бурі 10 серпня

"За останню добу на Сонці сталося п'ять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С8,79. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Також сьогодні на Сонці є ймовірність спалахів класу Х.

Погода на Сонці на 10 серпня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 28.

Прогноз магнітних бур на 8-10 серпня 2023 року. Фото: Мeteoagent

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб мінімізувати влив магнітних бур на своє здоров'я та самопочуття, дотримуйтесь таких порад:

не зловживайте жирною та смаженою їжею, алкоголем та курінням;

пийте 1,5-2 л води на день;

дотримуйтесь режиму дня, спіть не менш як 7 год на день;

часто гуляйте на свіжому повітрі;

не плануйте важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур;

зменште навантаження на нервову систему;

робіть фізичні вправи для тонусу м’язів.

Нагадаємо, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.