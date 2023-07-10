Магнитные бури 10 июля: симптомы и последствия

Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com

Сегодня, 10 июля, значительные магнитные бури не предполагаются. Солнечная активность в течение дня была на низком уровне с восемью вспышками С-класса, где наибольшей была — С 5,74.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 10 июля

"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — прогнозируют астросиноптики.

Погода на Солнце на 10 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 47.

Магнитные бури 9-11 июля. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь

К магнитным бурам следует подготовиться раньше времени. Врачи советуют иметь под рукой лекарство против высокого давления и головных болей.

Кроме того, не перегружайте себя работой, избегайте употребления алкоголя, энергетических напитков и кофе, пейте больше воды.

Займитесь физической активностью, в частности, прогулками на свежем воздухе. Улучшить самочувствие может контрастный душ.

Не следует забывать о режиме сна, важно хорошо высыпаться, особенно в дни вспышек на Солнце.

Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.