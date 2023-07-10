Магнітні бурі 10 липня: симптоми та наслідки

Спалахи на Сонці та їх вплив на геомагнітне поле Землі. Фото: google.com

Сьогодні, 10 липня, значні магнітні бурі не передбачаються. Сонячна активність упродовж дня була на низькому рівні із вісьмома спалахами С-класу, де найбільшим був — С 5,74.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 10 липня

"Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — прогнозують астросиноптики.

Погода на Сонці на 10 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 47.

Магнітні бурі 9-11 липня. Фото: Мeteoagent

Як боротися з впливом магнітних бур

До магнітних бур варто підготуватися завчасно. Лікарі радять мати під рукою ліки проти високого тиску та головного болю.

Крім того, не перевантажуйте себе роботою, уникайте вживання алкоголю, енергетичних напоїв та кави, пийте більше води.

Займіться фізичною активністю, зокрема прогулянками на свіжому повітрі. Покращити самопочуття також може контрастний душ.

Не слід забувати про режим сну, важливо добре висипатися, особливо в дні спалахів на Сонці.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 року магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.