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Магнитные бури 1 октября: что ждет украинцев сегодня

1 октября 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури в октябре 01.10.2023 сегодня: что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 1 октября, значительную магнитную бурю не стоит ждать. За сутки наблюдалась низкая солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 октября

Отмечается, что за день на Солнце произошло восемь вспышек С-класса, которые почти не влияют на нашу планету.

Также астросиноптики прогнозируют, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. В то же время существует вероятность низкой активности на Солнце с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 1 октября:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 31.
Прогноз магнитных бурь на 1-5 октября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 1-5 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:

  • отказаться от вредных привычек — курение, алкоголь;
  • сбалансированно питаться — употреблять пищу, содержащую все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;
  • регулярно делать зарядку и больше проводить времени на свежем воздухе, не повредят прогулки;
  • спать не менее 8 часов в день — по крайней мере, в дни солнечной активности;
  • избегать стрессовых ситуаций, следить за своим эмоциональным состоянием;
  • делать дыхательные упражнения, медитировать, заниматься йогой;
  • пить травяной чай и т.д.
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь
Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувствах метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ожидать — в материале Новини.LIVE.

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