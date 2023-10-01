Магнитные бури в октябре 01.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Магнитные бури 1 октября: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 1 октября, значительную магнитную бурю не стоит ждать. За сутки наблюдалась низкая солнечная активность.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 1 октября
Отмечается, что за день на Солнце произошло восемь вспышек С-класса, которые почти не влияют на нашу планету.
Также астросиноптики прогнозируют, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. В то же время существует вероятность низкой активности на Солнце с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 1 октября:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 31.
Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:
- отказаться от вредных привычек — курение, алкоголь;
- сбалансированно питаться — употреблять пищу, содержащую все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;
- регулярно делать зарядку и больше проводить времени на свежем воздухе, не повредят прогулки;
- спать не менее 8 часов в день — по крайней мере, в дни солнечной активности;
- избегать стрессовых ситуаций, следить за своим эмоциональным состоянием;
- делать дыхательные упражнения, медитировать, заниматься йогой;
- пить травяной чай и т.д.
Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувствах метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ожидать — в материале Новини.LIVE.