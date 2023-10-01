Магнитные бури в октябре 01.10.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com

Сегодня, 1 октября, значительную магнитную бурю не стоит ждать. За сутки наблюдалась низкая солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 октября

Отмечается, что за день на Солнце произошло восемь вспышек С-класса, которые почти не влияют на нашу планету.

Также астросиноптики прогнозируют, что сегодня магнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. В то же время существует вероятность низкой активности на Солнце с возможными вспышками М-класса.

Солнечная активность на 1 октября:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 31.

Прогноз магнитных бурь на 1-5 октября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как бороться с влиянием магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье метеозависимых, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Поэтому, чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье, медики рекомендуют:

отказаться от вредных привычек — курение, алкоголь;

сбалансированно питаться — употреблять пищу, содержащую все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;

регулярно делать зарядку и больше проводить времени на свежем воздухе, не повредят прогулки;

спать не менее 8 часов в день — по крайней мере, в дни солнечной активности;

избегать стрессовых ситуаций, следить за своим эмоциональным состоянием;

делать дыхательные упражнения, медитировать, заниматься йогой;

пить травяной чай и т.д.

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что астросиноптики уже сделали прогноз по магнитным бурям на второй месяц осени. Стало известно, что ударит мощная магнитная буря, которая может сказаться на чувствах метеозависимых и людей с хроническими болезнями. Когда ожидать — в материале Новини.LIVE.