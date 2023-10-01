Магнітні бурі у жовтні 01.10.2023 сьогодні: що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

Сьогодні, 1 жовтня, значної магнітної бурі не варто чекати. Упродовж доби спостерігалась низька сонячна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 жовтня

Зазначається, що за день на Сонці сталося вісім спалахів С-класу, які майже не впливають на нашу планету.

Також астросиноптики прогнозують, що сьогодні магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. Водночас є ймовірність низької активності на Сонці з можливими спалахами М-класу.

Сонячна активність на 1 жовтня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям – 31.

Прогноз магнітних бур на 1-5 жовтня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як боротися з впливом магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть мати негативний вплив на самопочуття та здоров'я метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Тому, щоб зменшити вплив магнітних бур на здоров'я, медики рекомендують:

відмовитися від шкідливих звичок — куріння, алкоголь;

збалансовано харчуватися — вживати їжу, яка містить усі необхідні корисні речовини, вітаміни та мінерали;

регулярно робити зарядку та більше проводити часу на свіжому повітрі, не зашкодять прогулянки;

спати не менше 8 годин на день — принаймні у дні сонячної активності;

уникати стресових ситуацій, слідкувати за своїм емоційним станом;

робити дихальні вправи, медитувати, займатися йогою;

пити трав'яний чай тощо.

Жінка страждає від впливу магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що астросиноптики вже зробили прогноз щодо магнітних бур на другий місяць осені. Стало відомо, що вдарить потужна магнітна буря, яка може позначитися на самопочутті метеозалежних та людей з хронічними хворобами. Коли чекати — в матеріалі Новини.LIVE.