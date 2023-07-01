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Магнитные бури 1 июля: что ждет украинцев сегодня

1 июля 2023 04:30
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Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 1 июля: симптомы и последствия
Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 1 июля, на Земле продолжается мощная магнитная буря. Она продлится до завтра, 2 июля, после чего солнечная активность снизится до умеренного уровня.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 1 июля

Так, продолжающаяся с 28 июня магнитная буря сегодня оценивается в 4 балла, солнечная активность — среднего уровня.

"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышки М-класса и с небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — рассказали астросиноптики.

Погода на Солнце на 1 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 55.
Магнитные бури 1-3 июля. Фото: Мeteoagent

Как бороться с влиянием магнитных бурь

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность.

Врачи рекомендуют, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.

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